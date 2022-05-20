Путина не устроила отмазка губернатора Алиханова за спад в строительстве Путин попросил губернатора Калининградской области не оправдывать спецоперацией спад в строительстве

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Президент России Владимир Путин указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность попыток связать спад в строительстве с ситуацией из-за специальной операции российских военных на Украине. Глава государства заявил, что в регионе еще в 2020–2021 годах был заметный спад в строительстве. Трансляцию встречи вёл телеканал «Россия 24».

На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться… Специальная военная операция в Донбассе совершенно ни при чём. Эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместна, — заявил Путин.

Замглавы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев ранее заявил, что в случае присоединения Финляндии и Швеции к НАТО Калининград следует демилитаризовать. По его словам, в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО восточный фланг Альянса укрепится. По мнению эксперта, Калининград может стать существенным препятствием на пути господства военного блока в этом регионе.

По мнению Алиханова, такая риторика связана с определёнными внутриполитическими конфликтами в польской элите. Он также отметил, что подобные высказывания могут стихнуть, когда Польша ощутит отсутствие российских энергоресурсов.