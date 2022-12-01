Путин: новые регионы должны почувствовать достоинства жизни в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками II Конгресса молодых ученых заявил о необходимости сделать все для поддержки жителей новых регионов. По его словам, им необходимо почувствовать преимущества жизни в России и «врасти» в действительность страны.

Ясно, что здесь прежде всего людям, которые пришли, которые проголосовали, нужно, что называется, врасти в российскую действительность, а России нужно прежде всего там закрепиться основательно, — сказал Путин.

Кроме того, по словам главы государства, перед властями стоит задача интегрировать новые регионы России в научную среду и образовательную среду.

Ранее Путин заявил, что судебную систему на новых территориях страны необходимо интегрировать в состав российской в сжатые сроки, чтобы граждане могли реализовать право на судебную защиту. Тогда, он подчеркнул, что права и свободы граждан РФ незыблемы и гарантированы Конституцией.