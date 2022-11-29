Путин призвал объединить систему судов новых регионов с российской Путин заявил, что права и свободы россиян должны быть незыблемы

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил на Всероссийском съезде судей о том, что права и свободы граждан РФ незыблемы и гарантированы конституцией, сообщает РИА Новости. По его словам, судебную систему на новых территориях страны нужно интегрировать в состав российской в сжатые сроки, чтобы граждане могли реализовать право на судебную защиту. По его словам, Верховному суду и другим органам судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов, включая подбор кадрового состава, строительство новых зданий и материально-техническое обеспечение деятельности судов.

Права и свободы наших граждан гарантированы конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать, — заявил Путин.

Он добавил, что вызовы и угрозы, с которыми Россия сталкивается сейчас, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при судебном разбирательстве, следственных и других процессуальных действиях.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости повысить число медицинских работников на территории ДНР и ЛНР. По словам руководителя министерства, для этого два медицинских вуза новых субъектов России станут частью системы высшего образования страны.

Он также сообщил, что законопроект об особенностях интеграции системы здравоохранения новых регионов внесут в правительство 1 декабря. Законодательная инициатива предусматривает аспекты, касающиеся кадровой укомплектации, медобразования, особенностей оказания медпомощи и регулирования медицинской продукции.