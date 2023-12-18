Путин заявил о важности борьбы с фальсификацией истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Россия будет бороться с попытками фальсификации истории и героизации нацизма вместе со странами Содружества Независимых Государств, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к премьерам СНГ. По его словам, в этой работе важная роль отводится движению поисковиков и знаковым акциям в память о героях ВОВ. Видеообращение Путина опубликовано на сайте Кремля.

Разумеется, нацелены и на продолжение самого тесного взаимодействия по вопросам сохранения памяти о нашем общем прошлом, борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма. Важная роль в этой работе отводится движению поисковиков, а также таким знаковым акциям в память павших в годы Великой Отечественной войны, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поезд Памяти», призванным познакомить граждан наших государств, в том числе молодежь, с историей и местами боевой славы, — отметил Путин.

Глава государства добавил, что Россия также уделит особое внимание теме общего достояния — русского языка, который остается языком межнационального общения для сотен миллионов людей по всему миру. Путин напомнил о подписании договора об учреждении Международной организации по русскому языку, штаб которой расположится в Сочи. По словам президента, эта структура будет содействовать продвижению русского языка как ключа к свободному общению и взаимопониманию в странах СНГ и за их пределами.

Депутат Александр Шолохов ранее заявил, что русский язык традиционно является объединяющим для огромной территории и это исторический факт. По его мнению, необходимо вернуть былое значение русского языка, которое сейчас пытаются искусственно понизить.