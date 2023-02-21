Путин заявил о постановке на дежурство новых стратегических комплексов

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Журналисты смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в пресс-центре в Гостином Дворе

Неделю назад в России был подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования, заявил президент страны Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он заметил, что США и НАТО также прямо говорят о своих планах нанести стратегическое поражение России.

США и НАТО прямо говорят о том, что их цель — нанести стратегическое поражение России. И после этого они собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим? Неделю назад мы подписали указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования, — сказал он.

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс ранее заявила, что Вашингтон готов вести переговоры с Россией по Договору о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Однако в США разочарованы тем, что Москва увязывает его реализацию с ситуацией вокруг Украины. Она подчеркнула, что для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки ДСНВ очень важен, и выразила надежду, что его обсуждение можно будет отделить от ситуации на Украине.