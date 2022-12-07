Путин: некоторые студенты из Донбасса отказались от демобилизации

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что правом на демобилизацию воспользовались не все студенты Донбасса. Таким образом он ответил члену СПЧ, писателю Марине Ахмедовой, которая обратилась к главе государства с просьбой рассмотреть возможность демобилизации студентов новых регионов РФ.

По поводу демобилизации студентов Донбасса. Да, конечно, эти территории, республики, вошли в состав России, поэтому на них полностью должно распространяться правовое регулирование российское. Но должен сказать, что не все студенты Донбасса воспользовались этим правом на демобилизацию, — заявил президент.

Ранее Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР, которых ранее призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. По словам пресс-секретаря главы государства, студенты могут вернуться к учебе. Это коснется не только студентов и аспирантов, но и тех, кто учится в магистратуре.