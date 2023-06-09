Президент России Владимир Путин выступил против возвращения к советской системе образования. По его словам, которые приводит ТАСС, нужно брать самое лучшее, что есть в мире, опираться на фундаментальные основы образования, и создавать свое.

Еще раз подчеркну, что это совсем не значить, что мы должны вместе с вами, а мы все родом из Советского Союза, вернуться к советской системе образования и там все опять талдычить, какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире и создавать свое, — сказал Путин.