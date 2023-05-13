Путин выразил соболезнования родным и близким Сагалаева

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российский лидер направил им телеграмму, текст которой будет опубликован позже.

Глава гoсударства направил телeграмму соболезнования родным и близким скoнчавшегося сегодня Эдуарда Сaгалаева, — сказал Песков.

Ранее на сайте Общественного телевидения России появилось сообщение о смерти президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева на 77-м году жизни. Сагалаев являлся одним из родоначальников советского и российского телевидения. О причинах его смерти не сообщается.

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что Сагалаев показал пример свободной и ответственной журналистики. По его словам, он был мощной фигурой на советском и российском телевидении и одним из первых показал пример того, какой может быть настоящая журналистика: свободная, ответственная, не скандальная, не сосредоточенная на личности, имея в виду прежде всего аудиторию и долг перед ней.