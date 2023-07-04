Путин встретился с девочкой, которой не удалось поговорить с ним в Дербенте

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин встретился с восьмилетней Раисат Акиповой

Президент РФ Владимир Путин встретился с восьмилетней Раисат Акиповой, вместе с семьей приехавшей из Дагестана, где на прошлой неделе девочке не удалось пообщаться с главой государства в Дербенте. Путин запомнил девочку, которая плакала в толпе, и решил пригласить ее вместе с родителями в Москву, кадры встречи опубликовали на сайте Кремля.

Когда я уехал из Дербента, мне показали картинку, где ты плачешь. Понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоит, но все-таки твоя реакция меня расстроила. И, поскольку я не могу сам часто ездить, из Москвы уезжать, я решил тебя пригласить с мамой и папой, — сказал Путин.

Видео со встречи также выложил в своем Telegram-канале корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Путин показал девочке в Кремле свой рабочий кабинет, после чего предложил ей и ее родителям попить чаю, после чего тепло побеседовал с семьей в Голубой гостиной.

Перед этим Раисат вместе с родителями успели погулять по Красной площади, отдохнули в парке развлечений «Остров мечты» и побывали в «Зарядье».

Президент приезжал в Дербент 28 июня, где его приезду радовались многие жители, встречавшие Путина аплодисментами. Глава государства во время посещения городского парка решил выйти к людям и пообщался с ними, но Раисат тогда не удалось поговорить с ним.