Путин: значимым результатом СВО стало присоединение новых территорий к РФ

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Специальная военная операция России на Украине может стать длительным процессом, однако появление новых территорий в составе страны — это значимый результат, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. При этом он подчеркнул, что Азовское море стало внутренним морем РФ, за что боролся Петр I.

СВО, может, и длительный процесс, но появление новых территорий — значимый результат для России, Азовское море стало внутренним морем РФ. Еще Петр I боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю, — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что целью проведения специальной военной операции на Украине является помощь жителям Донбасса.

Кроме того, Путин отметил, что Россия не собирается становиться новым гегемоном, бросая вызов западным элитам. Как указал руководитель страны, РФ отстаивает право на существование и свободное развитие, не предлагая миру заменить однополярную картину мира на многополярную.

Позднее российский лидер сообщил, что Россия сражается не с украинцами. По его словам, Вооруженные силы страны бьются с теми, кто использует граждан «как пушечное мясо». Путин подчеркнул, что на Украине расстреливают тех, кто отказывается выполнять указы, что является подтверждением неонацистского режима.