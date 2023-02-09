Путин объяснил отказ возвращать самолеты Западу поговоркой про волков Путин объяснил отказ возвращать самолеты Западу поговоркой «С волками жить — по-волчьи выть»

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Владимир Путин

Власти России пытаются сохранить авиаотрасль в стране, и именно поэтому было принято решение не возвращать взятые в лизинг пассажирские самолеты западным странам, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, с Москвой поступили по-хамски, а «с волками жить — по-волчьи выть».

Виталий Геннадьевич Савельев принял такое волюнтаристское решение, взял и все оставил у нас. И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть. Ну, сохранил отрасль, сохранил парк и объемы перевозок. Мы никому не хамим, мы готовы рассчитываться, но мы не можем позволить обвалить отрасль, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Ростех пытался взыскать с Airbus около $200 млн аванса, выплаченного за поставку 17 самолетов A350, не осуществленную из-за санкций. Аналогичные иски могут подать и другие российские перевозчики, но юристы полагают, что шанса вернуть деньги нет, так как санкции ЕС запрещают любые финансовые взаимоотношения с компаниями из РФ. Единственным перспективным решением выглядит попытка добиться регистрации иска российских юрлиц в судах иностранной юрисдикции.