Путин заявил, что Россия перестала быть «бензоколонкой» Путин: доля перерабатывающих производств в экономике России достигла 43%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Россия из «бензоколонки» превращается в самодостаточную страну, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. По его словам, в стране активно развиваются перерабатывающие производства, они составляют 43% в структуре экономики.

Когда мы превращаемся с вами сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики 43% уже — это перерабатывающие производства, когда мы перестаем, как нам когда-то говорили, тыкали пальцем в нас, что мы «бензоколонка», а не экономика, <...> тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций, — сказал Путин.

Президент также отметил, что рост ВВП России в 2023 году составит 2,8–3%, в то время как в Европе он уйдет в минус. Путин указал на то, что РФ необходимо заняться внутренней повесткой: улучшать демографию, укрепляться внутриполитически и решать другие важные задачи.

Ранее стало известно, что в Музее Победы в Москве 2–3 ноября проходит итоговый форум Общественной палаты (ОП) России «Сообщество» по теме «Гражданское общество: достижения, лица, события». По традиции к участникам форума обращается Путин. Ему представили итоговую версию ежегодного доклада о состоянии гражданского общества, которую доработают в рамках секционных дискуссий после пленарного заседания.