Путин обратится к участникам итогового форума ОП РФ «Сообщество»

Фото: пресс-служба ОП РФ

В Москве в Музее Победы 2–3 ноября пройдет итоговый форум Общественной палаты (ОП) России «Сообщество» по теме «Гражданское общество: достижения, лица, события», на котором встретятся лидеры мнений, активисты, представители некоммерческих организаций (НКО), социально ориентированного бизнеса, СМИ и органов власти. По традиции к участникам форума обратится президент России Владимир Путин. Ему представят итоговую версию ежегодного доклада о состоянии гражданского общества, которую доработают в рамках секционных дискуссий после пленарного заседания.

Секретарь ОП РФ Лидия Михеева отметила, что в течение года встречи проходили в разных субъектах государства.

В течение года мы провели форумы в нескольких субъектах Российской Федерации, повстречались с тысячами жителей этих регионов. Результат этого общения мы представим на итоговом форуме «Сообщество» — не только обсудим проект доклада о состоянии гражданского общества, но и вынесем на обсуждение федеральных органов власти те проблемы, с которыми к нам обращались участники, — пояснила Михеева.

Среди основных треков форума заявлены: «Патриотический консенсус», «Традиционные ценности», «Новое образовательное лидерство», «НКО: Новые реалии — новые решения» и «Устойчивое развитие». В рамках мероприятия подведут итоги председательства ОП РФ в Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ), а также наградят победителей премии «Сообщество».

Участие в пленарном заседании примут члены Общественной палаты, в том числе хирург Лео Бокерия, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, певица Диана Гурцкая, гроссмейстер Сергей Карякин, телерадиоведущий Армен Гаспарян, блогер Дмитрий Пучков, писатель Сергей Лукьяненко, председатель движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Ранее в рамках нулевого дня форума «Сообщество» в Вологде представители ОП РФ оценили городской транспорт. Заместитель председателя общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов заявил, что троллейбусы, которые производят в Вологде, необходимо сделать «лицом города».