«Могли бы стать лицом Вологды»: в ОП о ситуации с троллейбусами в городе В Общественной палате РФ предложили сделать троллейбусы «лицом Вологды»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках нулевого дня форума «Сообщество», который прошел в Вологде 5–6 октября, представители Общественной палаты РФ оценили городской транспорт и провели проверку работы транспортной инфраструктуры. Заместитель председателя общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов заявил, что троллейбусы, которые производят в Вологде, необходимо сделать «лицом города». Он призвал компанию «Транс Альфа» поставить Вологде троллейбусы по цене ниже рыночной, чтобы сделать их «таким же брендом, как вологодское масло, вологодское кружево».

В городе, где производят огромное количество троллейбусов для российских регионов, было бы правильно, чтобы троллейбус был бы одним из базовых видов транспорта. <...> Троллейбусы могли бы стать лицом Вологды, таким же брендом, как вологодское масло, вологодское кружево. А пока троллейбусы достаточно долго производят, срываются сроки, — отметил Зотов.

Член комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Евгений Андреев уточнил, что в ходе работы были выявлены проблемы с доступностью общественного транспорта для пожилых и маломобильных граждан. При этом общественник подчеркнул, что местные власти учитывают мнение жителей. По его словам, потенциал развития есть: в Вологде планируют заменить автобусный парк и остановочные комплексы. До сентября 2024 года в городе должны оборудовать 77 автобусных остановок с электронными табло, стеклянными продувными панелями и точками Wi-Fi.

Форум «Сообщество» проходит ежегодно с 2015 года. В мероприятии принимают участие гражданские активисты, представители НКО и граждане, настроенные заниматься социально ориентированной деятельностью. Форум в Волгограде завершил региональную кампанию 2023 года, подведение итогов состоится в Москве 2–3 ноября.

В рамках VIII Восточного экономического форума ранее состоялась сессия под эгидой Российского форума индустрии дизайна. В ходе мероприятия «Промышленный дизайн для Дальнего Востока: возможности, влияние, вызовы. Как создать новую промышленность?» участники обсудили предпосылки и трудности, которые стоят перед отраслью в регионе.