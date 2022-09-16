Путин: Россия обеспокоена конфликтом между Азербайджаном и Арменией

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Президент России Владимир Путин

Россия крайне обеспокоена военным конфликтом между Азербайджаном и Арменией, заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на полях ШОС. Он отметил, что скоординированными усилиями удалось избежать обострения ситуации, однако она все еще остается напряженной, передает ТАСС.

Нас всех беспокоит обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Хорошо, что скоординированными усилиями эскалацию все-таки удалось прекратить, но, насколько я понимаю, обстановка все-таки остается напряженной, — подчеркнул Путин.

По его словам, он уже обсуждал сложившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию с премьер-министром Армении Николом Пашиняном накануне ночью. Позднее он на неформальной встрече сообщил об этом и президенту Азербайджана.

В свою очередь Алиев заверил его, что ситуация на границе остается стабильной, а соблюдение режима тишины показывает, что ни у Баку, ни у Еревана не было в планах развивать полномасштабную эскалацию конфликта.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщило о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

Ранее днем Министерство обороны Азербайджана объявило, что число погибших в результате конфликта на границе с Арменией увеличилось до 77. Ранее ведомство опубликовало список погибших, состоящий из 71 солдата. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе боевых столкновений страна потеряла 135 человек убитыми.