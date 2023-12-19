Путин рассказал, как Запад «переиграл» Россию после 2014 года Путин: Запад переиграл Россию в ситуации с Украиной после 2014 года

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Запад «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны России. По словам главы государства, когда на украинской территории случился госпереворот, Москва была вынуждена поддержать Крым, иначе бы там произошла «резня».

Запад, особенно там, за океаном, они с удовольствием за этим наблюдали. В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия постепенно была вынуждена втянуться в ситуацию на Украине, где фактически развязали войну, и защитить людей, чтобы «их всех не истребили». После этого, как отметил Путин, Киев и Запад отказались выполнять Минские соглашения для создания современной армии на Украине, что стало «второй частью мерлезонского балета». Российский лидер заявил, что украинское государство хотели «втащить в НАТО», а это Россия не приемлет никогда.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Запад будет вымарывать из истории Украины все происходящие до 2022 года события, поскольку остальное его не интересует. По ее мнению, память о Майданах невыгодна западным странам, потому что это были государственные перевороты.