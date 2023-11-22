Захарова предсказала, что Запад сделает с историей Украины Захарова: Запад будет вымарывать из истории Украины все, что было до 2022 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Захарова

Запад будет вымарывать из истории Украины все, что было до 2022 года, поскольку остальное его не интересует, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Таким образом она прокомментировала молчание вокруг 10-летия Майдана 2013 года. По ее мнению, память о Майданах невыгодна Западу, поскольку это были государственные перевороты.

Запад будет делать все, чтобы вымарать все годы, предшествующие 2022 году, все десятилетия. Не будет в их интерпретациях ни первого Майдана (2004 года), ни второго Майдана (2013 года). <...> Вы посмотрите, каким молчанием — ну это же сознательное молчание — обходит весь западный мейнстрим эти самые дни, эту самую дату (10-летие киевского Майдана. — NEWS.ru). Они ее не видят. Ее нет. А почему нет? Потому что ситуацию вокруг Украины они теперь будут отсчитывать исключительно от 2022 года. Их до этого история не интересует, — заявила Захарова.

Захарова отметила, что Запад будет обращаться к тем фактам из истории Украины, которые ему выгодны, включив в их число Голодомор. Она подчеркнула, что для того, чтобы понимать современные события на Украине, нужно знать их предысторию.

Ранее Bloomberg писал, что президент Украины Владимир Зеленский опасается подготовки в стране нового Майдана с целью смещения его с поста главы государства. По мнению украинского лидера, операция по проведению госпереворота на Украине может разрабатываться Москвой. При этом он не привел никаких доказательств, подтверждающих причастность к ней российской стороны. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в свою очередь предположил, что президент Украины может лишиться власти из-за нового Майдана или военного переворота. По его словам, в Киеве недовольны Зеленским из-за затянувшихся боевых действий.