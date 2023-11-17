Зеленский испугался нового Майдана на Украине Bloomberg: Зеленский опасается госпереворота и подозревает в его подготовке РФ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опасается подготовки в стране нового Майдана с целью смещения его с поста главы государства, сообщает Bloomberg. По мнению главы государства, операция по проведению госпереворота на Украине может разрабатываться Россией.

Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров, — цитирует агентство Зеленского.

Украинский лидер пояснил, что речь идет об операции под названием «Майдан-3». При этом он не привел никаких доказательств, подтверждающих причастность к ней российской стороны.

Ранее бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди заявил, что американские спецслужбы при необходимости могут устранить президента Украины Владимира Зеленского самостоятельно, но, скорее всего, Вашингтон переложит организацию операции и само убийство на враждебно настроенных к политику чиновников или генералов. Он добавил, что на Западе и речи не идет о всеобъемлющей поддержке Киева, которой хвастается украинский лидер. Джиральди отметил, что ЦРУ, военная разведка и осведомители Госдепартамента сходятся во мнении о неизбежном поражении Киева. Разногласия между ними сводятся лишь к вопросу о том, сколько сможет продержаться Зеленский.