В Совфеде сообщили о неизбежном военном перевороте на Украине Сенатор Цеков сообщил о неизбежном Майдане или военном перевороте на Украине

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил в разговоре с NEWS.ru, что президент Украины Владимир Зеленский может лишиться власти из-за нового Майдана или военного переворота. По словам Цекова, в Киеве недовольны Зеленским из-за затянувшихся боевых действий.

Майдан на Украине будет, безусловно. Либо вооруженный переворот. Чем дольше идут боевые действия, чем дольше Зеленский затягивает, тем вероятнее возникновение серьезных протестов в Киеве. Думаю, что такое возможно только при участии военных. И участие военных закончится для Украины плачевно, инициатива, думаю, будет исходить от них. Зеленский лишится власти 100%, — отметил Цеков.

Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается подготовки в стране нового Майдана с целью смещения его с поста главы государства. По мнению украинского лидера, операция по проведению госпереворота на Украине может разрабатываться Россией.

До этого бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди заявил, что американские спецслужбы при необходимости могут устранить президента Украины Владимира Зеленского самостоятельно, но, скорее всего, Вашингтон переложит организацию операции и само убийство на враждебно настроенных к политику чиновников или генералов. Он добавил, что на Западе и речи не идет о всеобъемлющей поддержке Киева, которой хвастается украинский лидер. Джиральди отметил, что ЦРУ, военная разведка и осведомители Госдепартамента сходятся во мнении о неизбежном поражении Киева. Разногласия между ними сводятся лишь к вопросу о том, сколько сможет продержаться Зеленский.