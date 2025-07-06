Путин раскрыл, кто стоял за одним из важнейших решений по СВО

Путин раскрыл, кто стоял за одним из важнейших решений по СВО Путин: списанные авто госведомств отправили в зону СВО по просьбе командования

Списанные автомобили российских государственных ведомств были направлены на фронт, так как об этом попросило командование, заявил президент РФ Владимир Путин во время форума Народного фронта «Всё для Победы!». Политик подчеркнул, что иногда под списыванием подразумевается разовое использование машины. Стенограмма выступления главы государства доступна на сайте Кремля.

Эта была просьба командующих, напрямую. Зачем списывать? Иногда это разовое использование. Давайте, говорят, списанные, подойдут, — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что граждане РФ вместе представляют колоссальную и несокрушимую силу в своей правоте и единстве. Глава государства также подчеркнул, что страна стала единым сплоченным народным фронтом.

До этого Путин рассказал, что ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области к 2030 году должны достигнуть всех общероссийских показателей уровня жизни. Для этого необходимо восстановить ряд объектов и обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, пояснил российский лидер.