Путин проведет заседание, состоявшееся последний раз три года назад Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин 20 апреля проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления, оно пройдет посредством видеосвязи, сообщили в Кремле. В последний раз такое заседание состоялось в январе 2020 года.

20 апреля Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления, — говорится в сообщении.

Уточняется, что будут обсуждаться вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований, а также особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти.

31 марта Путин на совещании с постоянными членами Сoвбеза РФ утвердил новую редакцию Концепции внешней политики России. Глава государства заявил, что документ послужит добротной основой для дальнейшей работы в международных делах. Он заявил, что важно работать на укрепление суверенитета РФ, повышение роли страны в решении мировых проблем.

В январе 2022 года проект новой редакции Концепции внешней политики России был внесен в повестку дня оперативного совещания президента с постоянными членами Совбеза. Однако по итогам обсуждения документ был отправлен на доработку.