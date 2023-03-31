Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики России

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Президент РФ Владимир Путин. Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики России. О подписании соответствующего указа он сообщил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Глава государства заявил, что документ послужит добротной основой для дальнейшей работы в международных делах.

Сегодня первым пунктом нашей повестки обсудим Концепцию внешней политики Российской Федерации, кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования, в их числе Концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности<...>Получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу, — сказал глава государства.

Он заявил, что важно работать на укрепление суверенитета РФ, повышение роли страны в решении мировых проблем.

В январе 2022 года проект новой редакции Концепции внешнeй политики России был внесен в повестку дня оперативного совещания президента с постоянными членами Совбеза. Однако по итогам обсуждeния документ был отправлен на доработку.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад в одностороннем порядке денонсировал несколько международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружением. Секретарь Совбеза выразил сожаление из-за западного противодействия многополярной модели мироустройства.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Госдуме отметил, что в обновленной внешнеполитической Концепции России речь пойдет о необходимости прекратить монополию Запада на управление в международной сфере. По его словам, рамки международной жизни должны определяться не в эгоистических интересах Запада, а на основе справедливого баланса интересов.