Путин продлил запрет на операции с активами «недружественных» иностранцев

Владимир Путин продлил на 2023 год действие указа, по которому сделки с активами иностранцев из недружественных стран в некоторых отраслях возможны только по его специальному разрешению. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

Внести в указ президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» изменение, заменив в пункте 1 слова «до 31 декабря 2022 года» словами «до 31 декабря 2023 года включительно», — сказано в документе.

Согласно распоряжению президента, запрещены любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях, а также с долями в некоторых компаниях сферы ТЭК и банков. Под ограничения попали также сделки с долями пользователей всех крупных месторождений нефти, газа и угля, а также урана.

Компания Shell ранее отказалась выполнять указ президента России Владимира Путина от 30 июня о реорганизации проекта «Сахалин-2». Вместо зарегистрированной на Багамских островах структуры была создана новая российская организация. Москва дала акционерам проекта месяц, чтобы согласиться с условиями РФ и подтвердить свое участие. Shell решила списать свою долю в 27,5% в проекте «Сахалин-2» размером $1,6 млрд, эти активы перешли в собственность «Газпрома».