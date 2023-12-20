Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в дела России

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Необходимо решительно пресекать попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую обстановку, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие в России, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ. Он также отметил важность жесткого противодействия попыткам иностранных спецслужб нарушить суверенное право народа России определять свое будущее.

Должны жестко пресекаться попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие, вмешиваться в наши внутренние дела, нарушить суверенное незыблемое право народа России самому определять свое будущее, — заявил Владимир Путин.

Ранее Путин потребовал от отечественных спецслужб более активных действий по борьбе с коррупцией. По словам российского лидера, приуроченным ко Дню работника органов безопасности, нужно усилить меры по защите экономических интересов страны.

До этого президент страны отметил, что Запад при планировании разрушить экономику России не учел элементарную вещь: банковский сектор является частью экономики страны. По словам российского лидера, западные страны не рассчитывали, что российские банки смогут преодолеть все сложности.