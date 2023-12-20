Путин призвал активнее защищать экономические интересы страны Путин потребовал от спецслужб активнее бороться с коррупцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин потребовал от отечественных спецслужб более активных действий по борьбе с коррупцией, сообщается на сайте Кремля. По словам российского лидера, приуроченным ко Дню работника органов безопасности, нужно усилить меры по защите экономических интересов страны.

Более активно нужно действовать по всем ключевым направлениям, а это борьба с экстремизмом и коррупцией, с угрозами в информационном пространстве, защита государственной тайны, экономических интересов страны, обеспечение надежной работы отечественных компаний и предприятий, в том числе тех, которые решают сегодня важнейшие оборонные и технологические задачи, — сказал глава государства.

До этого Путин отметил, что Запад при планировании разрушить экономику России не учел элементарную вещь: банковский сектор является частью экономики страны. По словам российского лидера, западные страны не рассчитывали, что российские банки смогут преодолеть все сложности.

Ранее Путин поручили кабмину организовать постоянный мониторинг и учет финансовых операций, связанных с использованием в российском сегменте интернета иностранных видеоигр. Кроме того, он дал указание проверить информацию, которая в них содержится, на соответствие законодательству РФ. Соответствующее поручение направлено к правительству при участии Ассоциации профессионалов в области разработки игр и других заинтересованных организаций.