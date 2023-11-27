Путин рассказал, что упустил Запад в попытках обрушить экономику России Путин: Запад не учел, что банковский сектор России является частью экономики

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Запад при планировании разрушить экономику России не учел элементарную вещь, что банковский сектор является частью экономики страны, заявил на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным президент РФ Владимир Путин. По его словам, западные страны не рассчитывали, что российские банки смогут преодолеть все сложности. Стенография заседания опубликована на сайте Кремля.

Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк — это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики в целом, — указал глава государства.

Костин, в свою очередь, отметил, что 2023 год стал очень успешным для всего банковского сектора России. Он напомнил, что в прошлом году против РФ начался «абсолютный беспредел», когда ввели беспрецедентные санкции. Тогда банки получили серьезный удар, однако к настоящему моменту удалось значительно компенсировать потери, переориентировав сектор на внутренний рынок и дружественные страны, уточнил Костин.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что большинство санкций, введенных против российских банков, организаций и граждан, останутся. По его словам, России необходимо учиться жить «своим умом». Он подчеркнул, что при поступлении каких-либо предложений от западных держав Москва будет тщательно обдумывать свой ответ, так как Европа подорвала свою договороспособность и репутацию.