Путин поручил мониторить поток денег за иностранные видеоигры

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручили кабмину организовать постоянный мониторинг и учет финансовых операций, связанных с использованием в российском сегменте интернета иностранных видеоигр, сообщается на сайте Кремля. Кроме того, он дал указание проверить информацию, которая в них содержится, на соответствие законодательству РФ. Соответствующее поручение направлено к правительству при участии Ассоциации профессионалов в области разработки игр и других заинтересованных организаций.

Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на осуществление мониторинга информации, содержащейся в видеоиграх и распространяемой с их использованием, и контроля за соответствием такой информации законодательству РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, — говорится в документе.

Кроме того, правительство, совместно с соответствующей ассоциацией, должно предложить меры по поддержке и развитию российского рынка видеоигр и игровых сервисов, а также по привлечению инвестиций для их разработки и повышению конкурентоспособности местных разработчиков.

Ранее сообщалось, что в России выросло число финансовых пирамид, которые маскируются под экономические онлайн-игры. Мошеннические схемы такого типа предлагают «быстрый и легкий» заработок в интернете для привлечения пользователей.