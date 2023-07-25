Финпирамиды маскируются под онлайн-игры: как понять, что вас обманывают Как с помощью онлайн-игр мошенники обманывают пользователей

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В России выросло число финансовых пирамид, которые маскируются под экономические онлайн-игры. Мошеннические схемы такого типа предлагают «быстрый и лёгкий» заработок в интернете для привлечения пользователей. Специалист по информационной безопасности и юрист рассказали NEWS.ru о принципах работы онлайн-пирамид и объяснили, как обезопасить себя от влияния мошенников.

Как россиян обманывают в онлайн-играх

В России увеличилось число финансовых пирамид, маскирующихся под экономические онлайн-игры, заявили «Известиям» в Центробанке. По данным ЦБ, более 22% таких проектов обещали пользователям быстрый и легкий заработок внутри игры — в формате «заплати и выиграй».

Эксперт в области IT Артем Геллер рассказал NEWS.ru, что речь идет о так называемых бизнес-симуляторах, где используются реальные деньги.

«Такие игры предлагают построить город за виртуальные деньги, а также открыть новый тип бизнеса, нанять менеджеров, выстроить новые логистические цепочки. И на все это люди тратят деньги, зарабатывая некие суммы. У таких игр есть своя экономика. И, конечно, эту экономику можно пополнять своими личными финансовыми средствами», — объясняет Геллер.

По словам эксперта, часто под видом бизнес-симулятора действуют финансовые пирамиды, которые втягивают в себя все новых и новых пользователей. Геллер добавил, что такие игры обычно «быстро появляются и быстро исчезают». Через время та же компания-разработчик может запустить новую игру с другими цветами и механикой.

Специалист по информационной безопасности Олег Седов рассказал NEWS.ru, что финансовые пирамиды могут маскироваться под учебные программы и курсы, но чаще используется именно игровая модель с обещанием заработка — она легко увлекает человека.

«Однако после разрушения пирамиды большую часть выигрыша получает тот, кто стоял у основания пирамиды, а все остальные будут скинуты. В какой именно момент это может произойти — неизвестно», — подчеркнул он.

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Можно ли выиграть в онлайн-пирамиде

Юрист Александр Хаминский рассказал NEWS.ru, что в основе каждой интернет-игры лежат определенные алгоритмы. Это значит, что как бы участники ни старались проявить самостоятельность, результат будет предсказуемым, причем всегда не в их пользу.

«Это напоминает популярное несколько лет назад мошенничество на рынке Форекс. Инвесторам предлагали вложить деньги в торговлю валютными парами, а затем в управляемом режиме показывали якобы заработанную прибыль. На самом деле за цифрами на экранах смартфонов не стояло ничего, а сами переведенные средства моментально присваивались мошенниками», — объяснил он.

Как онлайн-пирамиды вовлекают пользователей

Мошенники стараются вывести потенциального игрока из равновесия с помощью так называемого вау-эффекта, рассказал специалист по информационной безопасности Олег Седов. По его словам, с помощью подобных трюков пользователь попадает под контроль злоумышленников.

«Чаще всего мошенники работают с цифровыми аккаунтами. Именно в таких аккаунтах сидят потенциальные жертвы — люди увлекающиеся, азартные. Мошенник завлекает пользователя с помощью вау-эффекта. Игрок видит на экране надписи „вы выиграли“, „вы получили приз“, „вы получили переход на новый уровень“ — и переходит по ссылке», — объясняет он.

По словам Седова, человек во время игры может легко потерять бдительность: «Игрок вводит все свои пароли по фишинговой ссылке, не зная этого, и все пароли достаются злоумышленнику. После этого бизнес-аккаунт становится аккаунтом жулика».

По словам юриста Александра Хаминского, мошенники создают специальные тексты и размещают рекламу у блогеров-миллионников, чтобы завлечь пользователя.

«Возникает вопрос: откуда берется такое количество наивных граждан, которые без тени сомнения отдают свои кровные всякого рода темным личностям? Все на самом деле очень просто. Чтобы быстро привести большое число участников, нужно создать психологически выверенные тексты и разместить рекламу у блогеров-миллионников. А для этих ребят запаха денег не существует. Как говорится, деньги не пахнут. Совесть? Нет, не слышали», — отметил он.

По его словам, после подобной рекламы блогеры сами становятся соучастниками мошенников: «Еще полбеды, когда они продают свои марафоны, обещая последователям легкую и безбедную жизнь. Но завлекая потенциальных жертв в мошеннические схемы, они сами становятся соучастниками преступления. Однако зачастую это сходит им с рук».

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Почему из онлайн-пирамиды сложно выйти

Подобные игры можно разделить на две категории — короткие и длинные, рассказывает юрист Александр Хаминский. По его словам, для реализации первых достаточно создать красивые сайты и приложения, установить на них систему приема платежей и прописать несложные правила.

«Последние, кстати, можно не придумывать самим, а скачать проверенный вариант все из того же интернета. После запуска и активного привлечения участников такая игра живет несколько дней. Сорвав первый куш, мошенники быстро закрывают лавочку, чтобы через некоторое время открыть новую», — объяснил юрист.

По словам Хаминского, длинные игры работают иначе. Он отметил, что такие игры больше напоминают что-то среднее «между „Мафией“ и игрой в Форекс». Он также подчеркнул, что в таком приложении жертвы могут видеть свои выигрыши на короткой дистанции и повышение своего виртуального статуса.

«Для выманивания еще больших сумм организаторы могут даже позволить игроку вывести несколько тысяч рублей прибыли. Это создает элемент доверия, и игроки начинают вкладывать все большие и большие средства. Подобный вариант будет работать несколько месяцев, принося мошенникам прибыль», — добавил он.

Как понять, что вас обманывают

Если вы видите, что это онлайн-игра, которая направлена на зарабатывание денег и сулит какие-то большие выигрыши, то это первый повод задуматься над рисками, рассказал NEWS.ru Артем Геллер.

«Речь о том, что есть онлайн-игры, которые предлагают заработать реальные деньги, но, по сути, это либо мошенники, либо казино. Все без исключения, даже большие компании. С этим борются во всех странах с помощью соответствующих законодательств, чтобы урезать подобный функционал», — отметил он.

Распознать мошенническую онлайн-игру практически невозможно, заявляет в свою очередь Олег Седов. Однако специалист по информационной безопасности советует «аккуратнее относиться к новым знакомствам» в онлайн-пространстве.

«Пользователь должен всегда подозрительно относиться к просьбам перевести деньги или купить какой-то аккаунт, уровень в игре. Изначально мошенник может попросить перевести маленькую сумму, а после завершения сделки потребовать больше», — поясняет он.

Седов отметил, что самый распространенный способ обмана — это фишинг и рассылка через друзей, которых встретил в онлайн-игре: «Совсем беда, если кто-то перехватил управление вашим аккаунтом и от вашего лица шлет ссылки вашим друзьям».

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Как бороться с мошенничеством в Сети

Юрист Александр Хаминский считает. что государству надо заниматься профилактикой в форме правового просвещения и информирования. По его словам, гражданину без правовой поддержки тяжело дать отпор мошеннику.

«Нужно своевременно выявлять и пресекать незаконные деяния еще до того, как значительная часть потенциальных жертв распрощалась со своими деньгами. Также следует взять под контроль рекламную деятельность блогеров. Помимо налоговых правонарушений, они совершают осмысленные действия, направленные на обман наших с вами сограждан. А за это придется отвечать уже по-серьезному», — подчеркнул он.

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