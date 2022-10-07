Россиян предупредили о рекордном росте числа финансовых пирамид Экономист Сафиулин допустил 200-процентный рост финансовых пирамид по итогам года

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По итогам 2022 года в России могут зафиксировать рекордный рост количества финансовых пирамид, спрогнозировал управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. В разговоре с Lenta.ru эксперт напомнил, что мошенники активизировались за последние недели.

Сафиулин, ссылаясь на информацию Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), утверждает, что за сентябрь текущего года 82% граждан РФ столкнулись с мошенниками.

Это просто ошеломительная цифра. У нас идет явный тренд на повышение количества мошенников вокруг нас. Мы как фонд фиксируем, что в этом году будет 200% роста пирамид и, конечно, начнется пирамидопад, — заявил Сафиулин.

По словам экономиста, мошеннические всплески наблюдаются во время кризиса. Сафиулин указал, что об этом свидетельствуют разные факторы, включая нерациональное поведение людей. О необдуманности поступков, как указал специалист, говорит отключение критического мышления и последующие неправильные решения.

Люди принимают неправильные решения, делают это по разным причинам: некоторые обеспокоены сложившейся ситуацией, некоторые чувствуют безысходность и [не знают], как сохранить деньги. Спасти и сберечь — это главный тренд, почему в кризисы так происходит, — отметил он.

До конца 2022 года будет создано около двух тысяч пирамид, уверен Сафиулин. По мнению эксперта, данный показатель станет рекордным.

Мошенники у нас ударники, они работают в три смены. Понятно, пока население неадекватно реагирует на изменение обстановки, они свою криминальную маржу собирают, — заключил экономист.

Ранее глава управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский заявил, что телефонные мошенники начали активно и успешно совершать атаки на юридических лиц в России. По его словам, аферисты используют различные схемы социальной инженерии и таким образом выманивают у бухгалтеров компаний средства.