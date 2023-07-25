Эксперт по IT-безопасности предупредил о мошеннических онлайн-играх Эксперт по IT-безопасности Седов: мошенники в интернете могут маскироваться под учебные программы и игры

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В России появился новый тип финансовых пирамид в интернете, об этом NEWS.ru рассказал специалист по информационной безопасности Олег Седов. По его словам, они могут маскироваться под учебные программы и курсы, но чаще используется именно модель онлайн-игры с обещанием заработка — она легко привлекает человека с растущими доходами.

Обычно такие игры рано или поздно требуют вложения не виртуальных, а реальных средств.

Однако после разрушения пирамиды большую часть выигрыша получает тот, кто стоял у основания пирамиды, а все остальные будут скинуты. В какой именно момент это может произойти — неизвестно, — подчеркнул Седов.

Ранее россиянам раскрыли новую мошенническую схему с онлайн-кинотеатрами. Клиентам банков все чаще начали поступать сообщения с предложением помочь с обзором фильма, телешоу или оценкой стриминговой площадки. Мошенники просят заполнить анкету с контактными данными якобы для оформления документов о трудоустройстве и направляют собеседнику ссылку на фишинговый сайт. После регистрации клиента просят внести на указанный счет определенную сумму, чтобы начать выполнять задания по оценке фильмов. От числа оценок-рецензий сумма на счете начинает увеличиваться по принципу финансовой пирамиды, но вывести «заработанные» деньги у «жертвы» уже не получится.