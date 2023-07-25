IT-эксперт объяснил принцип работы мошеннических бизнес-игр в интернете IT-эксперт Геллер: в российском сегменте интернета распространился новый тип финансовых пирамид

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В российском сегменте интернета распространился новый тип финансовых пирамид, действующий под видом онлайн-игр, рассказал NEWS.ru эксперт в области IT Артем Геллер. По его словам, среди подобных программ встречаются, к примеру, бизнес симуляторы, которые предлагают игроку построить город или открыть новый тип бизнеса. В том числе туда вкладываются в конечном счете реальные деньги, которые в итоге теряются.

Такие игры предлагают построить город за виртуальные деньги, а также открыть новый тип бизнеса, нанять менеджеров, выстроить новые логистические цепочки. И на все это люди тратят деньги, зарабатывая некие суммы. У таких игр есть своя экономика. И, конечно же, эту экономику можно пополнять своими личными финансовыми средствами, — объяснил Геллер.

Он также добавил, что онлайн-игры обычно «быстро появляются и быстро исчезают», но через какое-то время та же компания-разработчик может запустить новый проект с немного измененными цветами и механикой.

Центробанк (ЦБ РФ) выявил в России рост числа финансовых пирамид, которые маскируются под экономические онлайн-игры. Ущерб от таких финансовых пирамид только за первое полугодие 2023 года может достигать $5–6 млн. Как отметили в ЦБ, более 22% нелегальных проектов привлекали к себе пользователей возможностью быстрого и легкого заработка внутри игры — в формате «заплати и выиграй». Однако в итоге игроки быстро выходили из проекта без большого заработка.

Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, что для того, чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды и не потерять свои сбережения, следует обращать внимание на назойливость рекламы. Он добавил, что хорошим финансовым инструментам не требуется яркий маркетинг, дополнительные звонки, яркие картинки и большое количество баннеров.