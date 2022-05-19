Обещание «Благополучия»: как новые пирамиды призывают разбогатеть на крипте Мошенничество и некомпетентность на рынке инвестиций приводят к потере миллионов

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Популярность криптовалют подогрела интерес к инвестициям во всем мире. А поражающий рост цен на цифровые активы усилил иллюзии, что разбогатеть можно легко и быстро. Так возникла благоприятная почва для появления новых финансовых пирамид. И вот уже первые крупные разочарования не заставили себя ждать — миллионные потери принёс своим клиентам проект «Благополучие». NEWS.ru поговорил с вкладчиками и выяснил, как мошенники завлекали своих клиентов, обещая инвестировать в растущие криптовалютные активы.

Обещание выгоды

Виталий Павлов и Виталий Соколовский — организаторы проекта «Благополучие» и компании VISO — «бутика доходных предложений», как его назвали создатели, обещали своим клиентам быстрые заработки и покупку дорогих и престижных вещей в короткий срок за полцены — автомобили, квартиры, дорогие брендовые часы, бизнес-аксессуары и гаджеты.

Слоганы многочисленных рассылок с заголовком «Лови момент» так и гласили:

Дорогие брендовые часы или любой другой лакшери- или бизнес-аксессуар за 33% через 5 месяцев или за 50% — через 3 месяца.

Земельный участок, квартира или машина — «за 33% через 5 месяцев или за 50% — через 3 месяца». Для участия в мероприятиях проекта нужно было сделать бронь — 100 тыс. рублей. А припиской давалось предупреждение: «Бронь при отмене не возвращается, а отправляется на обеспечение детских приютов под началом отца Вадима».

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Отличительной чертой проектов были ловко смикшированные традиционные семейные ценности и ультрасовременные символы криптоэкономики. В завлекающих роликах показывались счастливые семьи с детьми на новых автомобилях, купленных якобы за 50%, а на логотипе компании красовался знак биткоина.

В декабре 2021 года в Telegram-чате «Благополучие.Экосистема» появилось предложение войти в пул путем внесения стейблкоинов USDT (криптовалюта, привязанная к доллару США). Для входа в пул надо было внести 15 000 USDT — примерно $15 тысяч. Суть работы пула объяснялась как «отработка краткосрочных сигналов на крипторынке с минимальными рисками». При этом вкладчикам были обещаны 33% размера прибыли на вклад (в случае 100% прибыли) и не менее 17%. Интересно, что сами стейблкоины не дают никакого существенного роста, как это происходит с тем же биткоином, поскольку они привязаны к доллару США. Для получения хоть какой-нибудь прибыли их надо инвестировать в другие проекты. Но в какие?

Встретить новый, 2022 год «Благополучие» предложило участием в «Рождественской акции для действующих клиентов» или новых клиентов с депозитом от $30 000 на условиях доходности, внимание, «14–17% в месяц»! Сроком на два месяца и с получением прибыли через два месяца. Акцию можно было продлить два раза общим сроком на шесть месяцев, которые должны были истекать как раз в мае-июне текущего года. Однако чудеса начались гораздо раньше обозначенных сроков.

Некомпетентность или мошенничество?

Как сообщила NEWS.ru Дарина Л., инвестировавшая в проект, поначалу действительно выплачивались обещанные проценты, продолжалось это несколько месяцев. Договор с Дариной был подписан организатором проекта «Благополучие» Виталием Павловым 12 мая 2021 года. И Виталий исполнял свои обязательства до осени прошлого года. Потом начались проблемы. Пошли задержки в выплатах, размер их перестал соответствовать заявленному.

Сначала организаторы объясняли это техническими накладками, потом падением рынка, а потом объяснения и вовсе пропали. А сайт проекта blagofinance.com вообще перестал работать.

Уже третьего февраля 2022 года в общем чате проекта было принято решение создать отдельный чат для всех инвесторов, у которых есть задержки по выплатам от «Благополучия». Этот факт показывает, что проблемы у проекта начались гораздо раньше санкций и СВО.

Когда вкладчики в чате справедливо указывали, что падение рынка не может быть основанием для отказа от выплат, что опытные трейдеры зарабатывают и на просадках рынка, в ответ им доверенное лицо Павлова, некто Игорь — рефовод проекта (человек, за действиями которого следят рядовые вкладчики, чтобы следовать его примеру как успешного инвестора), отвечал, что «деньги не в трейдинге»:

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Трейдинг в долгосроке не даёт высоких и стабильных результатов, чтобы обеспечить обязательства по договорам займа с фиксированной доходностью от 7% до 15%. Деньги напрямую инвестированы в ряд перспективных криптопроектов. И чем лучше ситуация на рынке, тем вероятнее приход клиентов в эти проекты на нужную управляющему цену.

Вкладчики интересовались в чате, успели ли организаторы получить прибыль от резкого роста и пиков стоимости тех или иных криптовалют на рынке. Однако инвестиционные приёмы организаторов оставались в секрете от вкладчиков (если они вообще были). Часть из них организаторы обещали раскрыть, вероятно, в качестве способа показать, что у «Благополучия» всё серьёзно.

Организаторы проекта обещали «показать, на каких инструментах была получена прибыль», «анонсировать запуск онлайн-курсов по обучению торговле на криптовалютном рынке» якобы для того, чтобы их клиенты могли «научиться понимать движения рынков и получать доход самостоятельно». Ничему этому не суждено было сбыться.

«Наработали доверие и забрали деньги»

Основная проблема в квалификации мошенничества на криптовалютном рынке состоит в высокой степени риска торгующихся там инструментов. Из-за этого даже профессионалам трудно бывает распознать недобросовестного брокера, отмечает юрист, советник по правовым вопросам юридической группы «Совет», Владислав Журавлёв. Он пояснил NEWS.ru, что cтандартная схема взаимодействия клиента с брокером включает в себя не только передачу денег или других финансовых активов в управление, но и возможность отслеживать действия управляющего. Так, например, брокеры на обычных биржах обязаны отчитываться о состоянии инвестиционных счетов ежедневно. При этом всегда заключается договор, ограничивающий круг активов, в которые может вкладываться брокер.

На криптовалютной бирже подобные «страховые» механизмы практически неприменимы. Участники торгов не лицензируются и не контролируются из-за децентрализованного устройства системы. Поэтому вкладчики криптобирж и клиенты криптоброкеров всегда существенно рискуют, выходя на данный рынок, — сказал Журавлёв.

Он добавил, что если личность, стоящая за деятельностью определённой площадки или посредника, действующего в чужих интересах, известна, появляются некоторые перспективы. Можно обратиться с заявлением в правоохранительные органы, которые объявят мошенников в розыск, и, когда они будут пойманы, добиться возмещения в рамках уголовного дела. Однако выплаты по нему, увы, не гарантированы.

Чтобы как-то обезопасить себя, юрист советует совершать простейшую проверку любого брокера или биржи на криптовалютном рынке. Установить давность создания сайта биржи/брокера через любой whois-сервис. Надо также проверить учредителей через обычные поисковые системы на предмет привлечения к ответственности или более ранних фактов мошенничества. И самое важное, не передавать средства в управление без заключения договора, за составлением которого нужно обратиться к юристу. В случае проекта «Благополучие» договор с инвесторами подписывался под камеру. Но и это не помогло.

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Анализ текста договора с организаторами показал, что это, вероятно, мошенническая схема. Передача денежных средств «во временное пользование», как это указано в договоре, не подразумевает контроля за использованием денежных средств со стороны вкладчика.

Как правило, договоры с мошенниками структурируются не как с брокерами. Брокер — это посредник, который действует от вашего имени в обороте исключительно по вашему поручению. То есть, не становится собственником средств, которые вы ему передаёте, — подчеркнул юрист.

Это условие может выглядеть следующим образом: «Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ценных бумаг Клиента».

Мошенники формулируют условия так, чтобы деньги или финансовые активы стали их собственностью, например через договоры займа или факторинга, пояснил юрист. Эксперт отметил, что если речь в договоре, текст которого оказался в распоряжении NEWS.ru, идёт про услуги брокеров на рынке криптовалют, то тут вполне читается объективная сторона мошенничества.

Обещали золотые горы, наработали доверие и забрали деньги себе без намерения вернуть. Злоупотребили доверием, — сказал юрист.

Кроме того, в деятельности Виталия Павлова и Виталия Соколовского есть все признаки строительства пирамиды, отмечают юристы. На это указывают объёмы средств, которые брались для входа в пулы и другие инициативы, а также обещание огромных процентов. Дозвониться до обоих Виталиев нам не удалось. Вероятно, их версию случившегося будут изучать следователи.

Дарине Л. организаторы проекта «Благополучие» должны восемь миллионов рублей, а другой вкладчице Светлане С. — порядка миллиона рублей. Есть и другие вкладчики, которые не могут вернуть свои деньги. По приблизительным оценкам наших респондентов, организаторы «Благополучия» должны своим вкладчикам не менее 300 миллионов рублей. На что пойдут эти деньги? Сколько ещё пострадает граждан, если подобным действиям не поставить заслон?