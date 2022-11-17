Россия потребовала от ОАЭ выдать сооснователя финансовой пирамиды Finiko

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура Российской Федерации

Генпрокуратура РФ потребовала экстрадировать из Объединенных Арабских Эмиратов задержанного там сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Зыгмунтович является одним из фигурантов уголовного дела о многомиллиардном хищении.

По поручению Генеральной прокуратуры РФ Зыгмунтович З. Р. объявлен в международный розыск по каналам Интерпола с целью его ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере), — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура уточняет, что в международный розыск по делу также объявлены Сабиров М. Р. и Сабиров Э. И., но сведений об их местонахождении нет.

Ранее в МВД уточнили, что по делу проходят четверо фигурантов, в том числе экс-вице-президент Finiko и соучастница мошенников, которая привлекала новых вкладчиков, используя сетевой маркетинг. Они заключены под стражу, на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 110 миллионов рублей наложен арест. При этом Finiko не являлась юридическим лицом.

В ходе расследования зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Итоговая сумма ущерба от деятельности организации превысила 1 млрд рублей.