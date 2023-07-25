Юрист назвал блогеров-миллионников соучастниками мошеннических онлайн-игр Юрист Хаминский назвал некоторых блогеров-миллионников соучастниками мошенничества

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Создатели нового типа финансовых онлайн-пирамид размещают рекламу у блогеров-миллионников, чтобы завлечь пользователя, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Речь идет об интернет-играх в жанре бизнес-симуляторов, которые подразумевают в том числе вложение реальных средств под обещание прибыли.

Возникает вопрос: откуда берется такое количество наивных граждан, которые без тени сомнения отдают свои кровные всякого рода темным личностям? Все на самом деле очень просто. Чтобы быстро привести большое число участников, нужно создать психологически выверенные тексты и разместить рекламу у блогеров-миллионников. А для этих ребят запах денег не существует. Как говорится, деньги не пахнут. Совесть? Нет, не слышали, — сказал юрист.

Он отметил, что продажа популярных марафонов «еще полбеды», но завлекая потенциальных жертв в мошеннические схемы, блогеры «сами становятся соучастниками преступления». Как добавил Хаминский, это зачастую сходит им с рук.



Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел планирует получить полномочия на временную блокировку финансовых операций на счетах лиц, подозреваемых в кибермошенничестве, на период до 10 дней без необходимости обращения в суд. По данным МВД, за последние пять лет количество преступлений, связанных с использованием информационных технологий, возросло в три раза и составило 522 тысячи случаев за прошлый год.