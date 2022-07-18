Путин призвал протестировать онлайн-продажу лекарств по рецепту Путин поручил Минздраву провести эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко довести до конца работу по законопроекту и провести эксперимент по продаже рецептурных лекарств в Интернете. В ходе регулярного заседания по стратегическому развитию глава государства отметил, что решение о расширении эксперимента будет принято в зависимости от его результатов.

Мурашко, в свою очередь, заявил, что соответствующий проект закона был подготовлен министерством экономразвития РФ и согласован с Минздравом. Но, отметил министр, при подготовке документа «возникло несколько мнений по движению этого нормативного правового документа».

Мне разные точки зрения известны, но мы договорились о том, что эксперимент все-таки проведем. Поэтому все-таки давайте договоримся о том, что соответствующие проекты нормативных актов в какие-то сроки, я прошу назвать когда, будут внесены, приняты, и эксперимент пойдет, — отрезал Путин.

По словам Мурашко, проект уже готов, в ближайшее время будет согласован и направлен в Госдуму.

Ранее Росздравнадзор пригрозил аптекам за продажу препаратов без рецепта. В ведомстве такое нарушение правил назвали одной из причин искусственного дефицита некоторых лекарств. Так, аптекам-нарушителям грозят штрафы от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.