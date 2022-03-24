Росздравнадзор пригрозил аптекам штрафами за отпуск лекарств без рецептов

Росздравнадзор направила аптекам предупреждение об ответственности за отпуск лекарств без рецептов. Именно это, считают в ведомстве, является одной из причин возникновения искусственного дефицита некоторых лекарств, пишут «Известия».

Речь идёт только о препаратах, которые должны отпускаться по рецепту врача.

Люди запасаются препаратами впрок на годы вперёд. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьютеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках, — пояснили изданию в Росздравнадзоре.

Предупреждение в адрес аптек направлено в целях «снижения социальной напряжённости в обществе и для стабилизации работы аптек». При этом ведомство напомнило аптекам, что за продажу ряда препаратов без рецепта грозят штрафы от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв считает, что аптеки также несут ответственность за возникший дефицит лекарств, потому что пациенты привыкли, что лекарства можно купить без рецепта, а врачи — что его «можно не выписывать». И если норма об отпуске отдельных препаратов по рецептам будет выполняться, то искусственного дефицита лекарств удастся избежать.

Ранее российские медики в ходе недавнего опроса заявили о нехватке более 80 наименований лекарств в аптеках. Как рассказали NEWS.ru представители фармбизнеса и учреждений здравоохранения, ситуация возникла из-за ажиотажного спроса на фоне санкций, а также разрывов логистических цепочек поставок импортной продукции.