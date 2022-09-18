Путин призвал Киргизию и Таджикистан не допустить эскалации конфликта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин созвонился с главой Киргизии Садыром Жапаровым и лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и обсудил ситуацию на границе двух государств. В ходе телефонных переговоров он призвал их не допустить эскалации конфликта, говорится на сайте Кремля.

В ходе телефонных разговоров Владимира Путина с Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым и Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном обсуждена обстановка на киргизско-таджикской границе. Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, — уточняется в сообщении.

Со своей стороны Путин пообещал оказать необходимое содействие для урегулирования конфликта для поддержания стабильной обстановки на границе Киргизии и Таджикистана. Стороны условились держать контакт друг с другом.

Вооруженный конфликт на границе двух республик вспыхнул 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении ранее достигнутых договоренностей и обстрелах погранзастав. 16 сентября Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня на границе. Однако на следующий день погранслужба Киргизии заявила об обстреле таджикскими военными из минометов села Паскы Арык в Баткенском районе.

Ранее в Бишкеке сообщили о 36 погибших и 129 раненных в боестолкновениях на границе. По словам медиков, в основном у пострадавших были огнестрельные и осколочные ранения.