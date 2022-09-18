В Киргизии возросло число жертв конфликта на границе с Таджикистаном Минздрав Киргизии: число погибших в конфликте с Таджикистаном возросло до 36

Фото: Сыргак Бактыяров/РИА Новости

Число граждан Киргизии, погибших в вооруженном конфликте на границе с Таджикистаном, увеличилось до 36, сообщили РИА Новости в Минздраве республики. Еще 129 человек пострадали.

Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 36 человек, — цитирует агентство слова представителя пресс-службы ведомства.

Накануне в Бишкеке сообщили о 24 погибших и 103 раненных в боестолкновениях на границе. По словам медиков, в основном у пострадавших были огнестрельные и осколочные ранения.

Вооруженный конфликт на границе двух республик вспыхнул 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении ранее достигнутых договоренностей и обстрелах погранзастав. 16 сентября Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня на границе. Однако на следующий день погранслужба Киргизии заявила об обстреле таджикскими военными из минометов села Паскы Арык в Баткенском районе.