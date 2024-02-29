Путин предложил продлить семейную ипотеку в России до 2030 года

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Программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. По словам главы государства, базовые параметры кредитования сохранятся.

Программа семейной ипотеки действует до июля 2024 года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив базовые параметры, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что за последние шесть лет миллионы семей в России улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тысяч — с помощью семейной ипотеки. Путин напомнил, что программа стартовала в 2018 году, сначала ей могли воспользоваться семьи, в которых двое и более детей, затем ее расширили на семьи с одним ребенком.

Путин подчеркнул, что особое внимание нужно уделить семьям с детьми в возрасте до шести лет. По его словам, для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%. Президент напомнил, что сейчас при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита — 450 тысяч рублей. Он предложил продлить эту норму также до 2030 года.

В своем послании Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья». По его словам, большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества.