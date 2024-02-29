Путин объявил о запуске национального проекта «Семья»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию объявил о запуске нового национального проекта «Семья». По словам главы государства, большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества и ориентиром всей государственной стратегии.

Запускаем новый национальный проект, который так и называется — «Семья», — сказал президент.

Также Путин сообщил, что регионы с низкой рождаемостью уже в ближайшее время получат до 75 млрд рублей. Они будут направлены на расширение мер поддержки граждан. Президент заявил и о продлении в России программы семейной ипотеки до 2030 года. По его словам, базовые параметры кредитования будут сохранены.

Вместе с этим Путин предложил Федеральному собранию продлить программу материнского капитала. Он отметил, что ее можно продлить минимум на шесть лет — до 2030 года. Он также отметил, что материнский капитал в России будет проиндексирован.

Коснулся руководитель государства и темы бедности. В 2023 году количество россиян, проживающих за этой чертой, снизилось до 13,5 млн человек. Среди многодетных семей проблема бедности снизилась вдвое. Однако это по-прежнему высокое число, заявил Путин. Проблема все еще остается острой и необходимо, чтобы показатель был ниже 7%, подчеркнул он. Сейчас он составляет 9%.