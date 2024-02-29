Путин предложил продлить программу материнского капитала на шесть лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала. Об этом он заявил, выступая с посланием Федеральному собранию. Глава государства отметил, что ее можно продлить минимум на шесть лет — до 2030 года. Кроме того, отметил Путин, материнский капитал в России будет проиндексирован.

Программа выплат материнского капитала будет продлена как минимум до 2030 года, — заявил президент.

Глава государства также объявил о запуске нового национального проекта, получившего название «Семья». По словам президента, большая многодетная семья должна стать новой нормой философии жизни российского общества.

Президент выступает с традиционным ежегодным посланием Федеральному собранию в московском Гостином дворе. Участие в мероприятии принимают члены нижней и верхней палаты российского парламента, общественные деятели, предприниматели, военнослужащие и представители духовенства. Темы выступления президента заранее не раскрывались, однако предполагается, что они будут касаться самых разных сфер общества — от социальных вопросов до международной политики.