Путин заявил о снижении числа проживающих за чертой бедности россиян Путин: число россиян за чертой бедности снизилось до 13,5 млн

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

Число россиян, проживающих за чертой бедности в 2023 году снизилось до 13,5 млн человек, однако, это по-прежнему высокое число, заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Проблема бедности все еще остается острой и необходимо, чтобы показатель был ниже 7%, а не 9%, как сейчас, подчеркнул он. При этом он отметил, что среди многодетных семей, проблема бедности снизилась вдвое.

В 2000 году за чертой бедности в РФ находились порядка 42 млн человек, с тех пор ситуация изменилась кардинально. По итогам прошлого года количество людей за чертой бедности снизилось до 13,5 млн человек. Конечно и это много. Мы держим решение этой проблемы в зоне постоянного внимания, — сказал Путин.

Ранее депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили закрепить четырехдневную рабочую неделю для родителей с тремя и более детьми. Лидер фракции Леонид Слуцкий заявил, что законопроект направлен на рассмотрение в правительство в августе.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов ранее заявил, что в России за чертой бедности находятся 57% многодетных семей, а каждый ребенок для родителей становится «билетом в нищету». Он считает, что изменить ситуацию можно в том случае, если создать культ многодетности и приравнять такие семьи к экономической и социально-статусной элите.