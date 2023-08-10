В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных «Известия»: в Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили закрепить четырехдневную рабочую неделю для родителей с тремя и более детьми, сообщают «Известия». Лидер фракции Леонид Слуцкий заявил, что законопроект будет направлен на рассмотрение в правительство 10 августа.

В стране уже давно обсуждается возможность перевода всех работников на четырехдневку, однако конкретных шагов к этому пока не предпринято. Мы предлагаем установить уже сейчас такую продолжительность работы для многодетных семей. Наши дети — наше будущее, — заявил он.

По мнению Слуцкого, данная инициатива позволит создать баланс между карьерой и семейной жизнью. Кроме этого, это нововведение может привести к улучшению демографической ситуации в России. Данная инициатива, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, также предлагает сохранить для многодетных работников с четырехдневной рабочей неделей такую же зарплату, что получают пятидневщики.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в настоящее время необходимости в закреплении четырехдневной рабочей недели на законодательном уровне нет. По его мнению, работодатель может сам устанавливать гибкий график для своих сотрудников.