В Минтруда оценили идею введения четырехдневной рабочей недели Минтруда не видит необходимости в закреплении четырехдневной рабочей недели в законе

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Необходимости в законодательном закреплении четырехдневной рабочей недели нет, заявил ТАСС глава Минтруда РФ Антон Котяков. По его словам, работодатель и так может устанавливать гибкий график для своих сотрудников. Действующее законодательство также предоставляет работодателям возможность совмещения дистанционной занятости с личным присутствием сотрудника на месте, добавил он.

Наверное, большинство граждан хотят иметь возможность льготного свободного графика работы, но это предмет дискуссии со своим работодателем <...> Поэтому я необходимости в изменении трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели не вижу, — отметил Котяков.

Ранее глава ведомства уже комментировал вопрос введения четырехдневной рабочей недели в России. Тогда он заявил, что такой сценарий возможен при наличии договоренности между сотрудниками компаний и работодателями.

Ранее компания SuperJob провела опрос, посвященный теме сокращения рабочей недели до четырех дней. Согласно результатам исследования, данную идею поддерживают 49% граждан. При этом против инициативы выступили 28% россиян. В компании уточнили, что на сегодняшний день наблюдается рекордно низкое число противников четырехдневки за последние четыре года.