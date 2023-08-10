Названо число нищих семей с детьми в России Демограф Крупнов: 57% многодетных семей оказались за чертой бедности

Фото: Shutterstock

В России за чертой бедности находится 57% многодетных семей, а каждый ребенок для родителей становится «билетом в нищету», заявил председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В беседе с «Радио 1» он уточнил, что изменить ситуацию можно в том случае, если создать культ многодетности и приравнять такие семьи к экономической и социально-статусной элите.

Многодетные семьи нужно сделать экономической и социально-статусной элитой нашей страны, имеющей все преференции и льготы. Но у нас 57% многодетных семей находятся за чертой бедности. Получается, каждый ребенок — это билет в нищету, — заявил демограф.

По словам эксперта, в России также никак не стимулируется совместный отдых для многодетных семей — для большинства из них поездка куда-либо является неподъемной. Он предложил выплачивать гранты родителям, которые воспитывают больше пяти детей. По его мнению, им нужно платить по 50-80 тысяч рублей в зависимости от количества детей. Крупнов также поддержал инициативу о сокращении рабочей недели для многодетных родителей.

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР ранее предложили закрепить четырехдневную рабочую неделю для родителей с тремя и более детьми. Лидер фракции Леонид Слуцкий заявил, что законопроект направлен на рассмотрение в правительство 10 августа.