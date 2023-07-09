Путин пожелал рыбакам здоровья и успехов Путин поздравил работников рыбохозяйственной отрасли с Днем рыбака

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил работников рыбохозяйственной отрасли с Днем рыбака. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он пожелал работникам сферы сконцентрировать усилия на насыщении российского рынка качественной, чистой и доступной рыбой и морепродуктами, расширить ассортимент и улучшить возможности для глубокой переработки сырья, а также его экспорта.

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём рыбака. <...> Желаю вам и, конечно, многочисленным любителям рыбной ловли — успехов, здоровья и всего самого доброго, — сказано в телеграмме.

Президент поздравляет представителей отрасли ежегодно 9 июля. В 2020 году он отмечал, что рыбохозяйственный комплекс считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Он обладает солидным промышленным и технологическим ресурсом, а также играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за продукцией из Японии. Такое решение было принято после сообщений о намерении Токио начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся на АЭС «Фукусима-1».