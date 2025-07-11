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11 июля 2025 в 10:26

Не люблю возиться с рыбой, но этот рецепт обожаю — скумбрия в овощной шубке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт превращает обычную скумбрию в нежное и ароматное блюдо, которое понравится даже тем, кто не любит рыбу. Овощи сохраняют сочность рыбы, а специальный конверт из бумаги делает приготовление чистым и простым. Минимум усилий — максимум вкуса!

Ингредиенты:

  • скумбрия — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Скумбрию разделать на филе, оставив кожу.
  2. Сбрызнуть лимонным соком, посолить и поперчить.
  3. Лук нарезать полукольцами, морковь — соломкой.
  4. Перец и помидоры нарезать ломтиками.
  5. Противень застелить пекарской бумагой.
  6. Выложить слоями: овощи → рыба кожей вниз.
  7. Накрыть вторым листом бумаги, завернуть края.
  8. Запекать при 200°C 20–25 минут.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
рыба
рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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