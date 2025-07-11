Не люблю возиться с рыбой, но этот рецепт обожаю — скумбрия в овощной шубке

Не люблю возиться с рыбой, но этот рецепт обожаю — скумбрия в овощной шубке

Этот рецепт превращает обычную скумбрию в нежное и ароматное блюдо, которое понравится даже тем, кто не любит рыбу. Овощи сохраняют сочность рыбы, а специальный конверт из бумаги делает приготовление чистым и простым. Минимум усилий — максимум вкуса!

Ингредиенты:

скумбрия — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Скумбрию разделать на филе, оставив кожу. Сбрызнуть лимонным соком, посолить и поперчить. Лук нарезать полукольцами, морковь — соломкой. Перец и помидоры нарезать ломтиками. Противень застелить пекарской бумагой. Выложить слоями: овощи → рыба кожей вниз. Накрыть вторым листом бумаги, завернуть края. Запекать при 200°C 20–25 минут.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.