Не люблю возиться с рыбой, но этот рецепт обожаю — скумбрия в овощной шубке

Этот рецепт превращает обычную скумбрию в нежное и ароматное блюдо, которое понравится даже тем, кто не любит рыбу. Овощи сохраняют сочность рыбы, а специальный конверт из бумаги делает приготовление чистым и простым. Минимум усилий — максимум вкуса!
Ингредиенты:
- скумбрия — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- оливковое масло — 1 ст. л.
Приготовление:
- Скумбрию разделать на филе, оставив кожу.
- Сбрызнуть лимонным соком, посолить и поперчить.
- Лук нарезать полукольцами, морковь — соломкой.
- Перец и помидоры нарезать ломтиками.
- Противень застелить пекарской бумагой.
- Выложить слоями: овощи → рыба кожей вниз.
- Накрыть вторым листом бумаги, завернуть края.
- Запекать при 200°C 20–25 минут.
Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.