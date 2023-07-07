Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за продукцией из Японии

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Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за продукцией из Японии, сообщила пресс-служба ведомства. Такое решение было принято после сообщений о намерении Токио начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся на АЭС «Фукусима-1».

С целью недопущения поступления в оборот на территорию Российской Федерации водных биоресурсов и продукции из них (рыба, рыбные продукты, морепродукты), произведенных в Японии с повышенным содержанием радионуклидов Роспотребнадзором дано поручение территориальным органам усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в Российскую Федерацию вышеуказанной продукции, а также контроль в обороте, — говорится в сообщении.

На данный момент пищевая продукция из Японии поставляется в Россию при документальном подтверждении содержания радиоактивных веществ на уровне ниже нормативов.

Если Япония решит сбросить радиоактивную воду с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в Тихий океан, основной ее объем достигнет берегов Аляски, а затем доберется до западного побережья Канады и США, заявил ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.