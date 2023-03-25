Названы последствия сброса радиоактивной воды с «Фукусимы» в океан Эксперт Мухаметов: сброшенная с «Фукусимы» в Тихий океан вода достигнет берегов Аляски

Фото: Plant Kimimasa Mayama/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если Япония решит сбросить радиоактивную воду с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в Тихий океан, основной ее объем достигнет берегов Аляски, а затем доберется до западного побережья Канады и США. Об этом сообщил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов. Он отметил, что некоторая часть воды доберется и до Камчатки, но она будет уже разбавлена «обычной» водой из океана.

Американцам нужно волноваться больше: основную массу воды потянет к Аляске и к западному побережью США и Канады. Позднее часть слаборадиоактивной воды «развернется» против часовой стрелки, пройдет вдоль Алеутских островов и достигнет Камчатки, но за это время она сильно «разбавится» водами Тихого океана, и концентрация слаборадиоактивной воды уменьшится, — объяснил Мухаметов.

Он напомнил, что вода «Фукусимы» содержит радиоактивный изотоп водорода тритий, период полураспада которого составляет 12 лет. При сбросе воды тритий может попасть в организм человека, и это приведет к проблемам со здоровьем.

Вода используется на станции для охлаждения реакторов, в связи с чем она загрязняется радиоактивными веществами. После этого она проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет избавить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития.

В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан большой объём воды с «Фукусимы-1», которая, по утверждению энергетической компании Tokyo Electric Power, в целом прошла очистку от радиоактивных веществ. При этом в компании подчёркивали, что содержание трития перед сбросом доводится до 1/40 от норм безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, а также 1/7 от допустимой нормы для питьевой воды, утверждённой ВОЗ.

В 2022 году комиссия МАГАТЭ посетила японскую АЭС и дала предварительную положительную оценку подготовке страны к сбросу воды. В середине января 2023 года правительственная комиссия приняла решение перенести сброс воды с весны на лето.