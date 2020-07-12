Путин пожелал удачи всем рыбакам

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Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днём рыбака работников и ветеранов рыбохозяйственной отрасли, а также всех любителей рыбной ловли. Он пожелал им удачи и «всего наилучшего».

Рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Он обладает солидным промышленным и технологическим ресурсом, играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, — говорится в телеграмме президента.

Путин выразил убеждённость, что в последние годы рыбохозяйственный комплекс страны «уверенно развивается, строятся и модернизируются перерабатывающие и рыборазводные заводы, обновляется рыболовный флот», что в конечном итоге должно привести к «наполнению российского рынка качественной и доступной рыбной продукцией».

День рыбака был учреждён в 1965 году, он отмечается во второе воскресенье июля.

Как писал NEWS.ru, Росрыболовство планирует ввести рыболовный билет для рыбаков-любителей, которые продают излишки своего улова. Он будет выдаваться территориальными управлениями Росрыболовства разово, на неограниченный срок. При этом в Росрыболовстве особо отмечают, что рыбакам-любителям, не планирующим продажу излишков улова, рыболовный билет не потребуется. В ведомстве подчеркнули, что эта мера не создаст конкуренцию профессиональным рыбакам. Более того, она позволит законно повысить доходы рыбаков-любителей и обеспечит приток свежей рыбы на прилавки.